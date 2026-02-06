«Оренбург» сообщил об отмене контрольного матча с тульским «Арсеналом»

Контрольный матч, в котором 6 февраля должны были встретиться «Оренбург» и тульский «Арсенал», отменён. Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Белеке контрольный матч с тульским «Арсеналом» отменён! О проведении матча с «Бунёдкором» сообщим дополнительно!» — написано в сообщении клуба.

Сегодня, 6 февраля, у «Оренбурга» запланирован ещё один контрольный матч с узбекистанским «Бунёдкором». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за 18 матчей.