Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» сообщил об отмене контрольного матча с тульским «Арсеналом»

«Оренбург» сообщил об отмене контрольного матча с тульским «Арсеналом»
Комментарии

Контрольный матч, в котором 6 февраля должны были встретиться «Оренбург» и тульский «Арсенал», отменён. Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
06 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Отменён
Арсенал Т
Тула, Россия

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Белеке контрольный матч с тульским «Арсеналом» отменён! О проведении матча с «Бунёдкором» сообщим дополнительно!» — написано в сообщении клуба.

Сегодня, 6 февраля, у «Оренбурга» запланирован ещё один контрольный матч с узбекистанским «Бунёдкором». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
«Оренбург» сыграл вничью с боснийским «Борацем» в матче на зимних сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android