«Оренбург» сообщил об отмене контрольного матча с тульским «Арсеналом»
Контрольный матч, в котором 6 февраля должны были встретиться «Оренбург» и тульский «Арсенал», отменён. Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
06 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Отменён
Арсенал Т
Тула, Россия
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Белеке контрольный матч с тульским «Арсеналом» отменён! О проведении матча с «Бунёдкором» сообщим дополнительно!» — написано в сообщении клуба.
Сегодня, 6 февраля, у «Оренбурга» запланирован ещё один контрольный матч с узбекистанским «Бунёдкором». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за 18 матчей.
