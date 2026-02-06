Защитник «Акрона» Роча поделился впечатлениями от участия в двух матчах за день

Защитник тольяттинского «Акрона» Йомар Роча высказался об участии в двух контрольных матчах за день. Вчера, 5 февраля, «Акрон» обыграл «Юнайтед Спорт» из ОАЭ (7:0) и китайский «Чжэцзян» (3:1).

— Ты принял участие в двух матчах за день. Как бы ты их сравнил по интенсивности? Насколько хорошей получилась сегодняшняя тренировка?

— Получились два достаточно хороших товарищеских матча. Они помогут нам в подготовке к возобновлению сезона. Вторая игра вышла более динамичной. Спасибо Господу, что мы добились положительных результатов, сейчас нужно восстанавливаться и готовиться к следующим тренировкам.

— Ты вышел в концовке второго тайма второго матча, но видел своими глазами, как после перерыва атака «Акрона» прямо обрушилась на китайскую оборону. Что на это так повлияло?

— Конечно, на игру нашей команды во втором тайме повлиял тренер, потому что он всегда нас подбадривает и заставляет отдаваться полностью. Весь тренировочный процесс, который мы сейчас проходим на сборах, помогает нам дальше поддерживать такую интенсивность, — приводит слова Рочи официальный сайт клуба.