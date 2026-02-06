Фомина высказалась о двух встречах женского «Локомотива» с ЦСКА на международном турнире

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина сравнила два матча со столичным ЦСКА на международном товарищеском турнире.

— На турнире в Сочи «Локо» дважды встретился с ЦСКА — на групповом этапе мы уступили (1:3), а в финале взяли реванш, победив в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.). Получается, поражение пошло команде на пользу?

— Конечно, между этими матчами есть взаимосвязь. Внимательно изучили первую встречу. Разговаривали с игроками, объясняли им, за счёт чего можно проводить атаки, как избежать рисков на своей половине поля и в итоге добиться максимального результата.

В первой игре два мяча нам забили со стандартных положений. Знали, что противостоять сопернику в этом компоненте очень сложно. Одной из ключевых задач в финале было не пропустить со стандарта: сохранять концентрацию, строго выполнять установку именно в таких эпизодах. Девчонок это сильно замотивировало, и они справились. Каждый стандарт заканчивался не в пользу ЦСКА, — приводит слова Фоминой официальный сайт клуба.