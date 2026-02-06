Тренер ЖФК «Локомотив» Фомина подвела итоги победного международного турнира в Сочи

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о международном турнире в Сочи, в финале которого команда обыграла столичный ЦСКА (0:0, 4:3 пен.). В турнире приняли участие белорусский «Днепр-Могилёв» и сербский «Спартак».

— Не считая трофея, чего удалось добиться в Сочи?

— Мы посмотрели практически всех игроков, кого взяли с собой. Ротировали состав, каждому был предоставлен шанс. Кто-то готов лучше, кто-то хуже, кто-то в определённых моментах сбоит, кому-то надо побыть в молодёжке и что-то поменять в своей жизни. Это был первый сбор, и давать оценки пока рано. Но в целом получился очень результативный, информативный для нас турнир.

Также понравилось, что в матче, который мы проиграли ЦСКА со счётом 1:3, мы многое не позволили сопернику. Маленькими шагами, но игроки движутся вперёд. Слушают и делают. Они должны верить в идею, в нашу философию и, конечно же, в себя. А наша вера в них точно не пропадает. Главное, чтобы они не сбивались с пути и смотрели в одну с нами сторону, — приводит слова Фоминой официальный сайт клуба.