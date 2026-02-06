Скидки
Боливийский защитник Йомар Роча оценил сборы в «Акроне»

Боливийский защитник Йомар Роча оценил сборы в «Акроне»
Комментарии

Боливийский защитник тольяттинского «Акрона» Йомар Роча высказался о зимних тренировочных сборах.

— Двумя днями ранее миновал экватор сборов. Чувствуется уже приближение чемпионата?
— Да, это ощущается. Мы понимаем, что осталось всего три недели до начала чемпионата. Готовимся по максимуму к предстоящим официальным матчам, чтобы бороться в них за положительный результат.

— Что меняется с течением сборов в тренировочном процессе: чем команда больше сейчас занимается?
— Сборы всегда начинаются с адаптации. Затем мы выполняем аэробный объём, поднимаем интенсивность – переходим к скоростной работе. На данном этапе футболистам даётся больше времени в матчах – нужно уже чувствовать игровой тонус.

— Ты пришёл в «Акрон» в сентябре, без сборов. Как тебе они сейчас помогают и команде в целом?
— Впервые прохожу сборы с командой, и для меня они получаются достаточно интенсивными. Эта подготовка поможет не только мне и «Акрону», но и в период вызова в сборную Боливии, — приводит слова Рочи официальный сайт клуба.

