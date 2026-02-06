Скидки
Унион Берлин — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Футбол Новости

«Оренбург» арендовал воспитанника ЦСКА у «Арсенала»

«Оренбург» арендовал воспитанника ЦСКА у «Арсенала»
Комментарии

Полузащитник Тигран Аванесян перешёл из тульского «Арсенала» в «Оренбург» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.

«ПФК «Арсенал» и ФК «Оренбург» пришли к соглашению об аренде полузащитника до конца сезона-2025/2026 с приоритетным правом выкупа.

Аванесян — воспитанник ЦСКА, выступал за юношеские команды армейцев, также играл за «Тамбов», «Текстильщик», «Балтику» и тульский «Арсенал». Имеет опыт выступления в составе национальной сборной Армении. Добро пожаловать, Тигран!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Лиги Pari 23-летний Тигран Аванесян провёл 15 матчей. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

