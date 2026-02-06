Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дркушич — о Дивееве в «Зените»: Игорь в ЦСКА доказывал, что он качественный игрок

Дркушич — о Дивееве в «Зените»: Игорь в ЦСКА доказывал, что он качественный игрок
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о новичке сине-бело-голубых и конкуренте по позиции — российском защитнике Игоре Дивееве. Футболист перебрался в состав санкт-петербургской команды этой зимой из московского ПФК ЦСКА. В обратном направлении отправился форвард Лусиано Гонду.

«Игоря Дивеева хорошо встретили, как и каждого нового игрока. Адаптация у него проходит хорошо, он со многими ребятами знаком, потому что играл против них. А для меня конкуренция — только в пользу. Он очень качественный защитник, доказывал это в каждой игре за ЦСКА», — сказал Ванья Дркушич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник «Зенита» Дркушич ответил на вопрос о своём будущем в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android