Дркушич — о Дивееве в «Зените»: Игорь в ЦСКА доказывал, что он качественный игрок

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о новичке сине-бело-голубых и конкуренте по позиции — российском защитнике Игоре Дивееве. Футболист перебрался в состав санкт-петербургской команды этой зимой из московского ПФК ЦСКА. В обратном направлении отправился форвард Лусиано Гонду.

«Игоря Дивеева хорошо встретили, как и каждого нового игрока. Адаптация у него проходит хорошо, он со многими ребятами знаком, потому что играл против них. А для меня конкуренция — только в пользу. Он очень качественный защитник, доказывал это в каждой игре за ЦСКА», — сказал Ванья Дркушич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.