Тренер ЖФК «Локомотив» Фомина оценила организацию международного турнира в Сочи

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о международном турнире в Сочи, в финале которого команда обыграла столичный ЦСКА (0:0, 4:3 пен.). В турнире приняли участие белорусский «Днепр-Могилёв» и сербский «Спартак».

— Организацией турнира вы довольны?
— Да, отмечу шикарные условия для игроков. Без сомнения, мы должны были здесь быть. Если изначально переживали, что наша подготовка сорвётся и мы что-то где-то сфорсируем, то сейчас понимаем: такой опыт нужен. Хочу поблагодарить организаторов. Люди старались создать атмосферу праздника девчонкам и тренерскому штабу, помогать во всём. Конечно, это очень хорошо и для «Локомотива», и для женского футбола в целом.

Также хочу сказать спасибо болельщикам, которые проделали нелёгкий путь и приехали нас поддержать. Отдельная благодарность родителям Василисы Лакеевой. Приятной неожиданностью было во время матча услышать голос её папы. Возникло ощущение, что мы на родной «Сапсан Арене». Здорово, что они устроили такой сюрприз, приехали поздравить Василису с днём рождения и поболеть за «Локо». Хочется, чтобы у нас была по-настоящему семейная команда, чтобы родители, другие родственники и друзья всегда были рядом. В этом есть сила и единство коллектива, — приводит слова Фоминой официальный сайт клуба.

