Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: «Зенит» ничем не рискует, приобретая бразильских футболистов

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходах бразильских игроков в санкт-петербургский «Зенит». В это трансферное окно сине-бело-голубых пополнил бразильский хавбек Джон Джон.

«Бразильцам даже не надо задумываться. Когда ты приезжаешь практически в бразильскую команду… Какая тебе разница, в Бразилии играть или здесь? Здесь денег больше. Вот и всё. И они даже не задумываются. Не получится — уедут куда-нибудь на Восток. А если получится, то это сборная Бразилии и самые топовые чемпионаты европейские.

На хорошие деньги тоже. Они ничем не рискуют. И «Зенит» ничем не рискует по большому счёту», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

