Спаллетти прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Аталанты» в Кубке Италии со счётом 0:3

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о поражении от «Аталанты» в матче 1/4 финала Кубка Италии со счётом 0:3. В составе «Аталанты» забитыми мячами отметились нападающие Джанлука Скамакка (с пенальти), Камал Сулемана и полузащитник Марио Пашалич.

«Они хорошо проявили себя в решающие моменты матча. В игре бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. Мы все их приняли неправильно, а они все — правильно. Нам нужно быть внимательными к таким моментам, быть более бдительными, решительными и рассудительными», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».

66-летний Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус» в октябре 2025 года.