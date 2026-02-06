Спаллетти прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Аталанты» в Кубке Италии со счётом 0:3
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о поражении от «Аталанты» в матче 1/4 финала Кубка Италии со счётом 0:3. В составе «Аталанты» забитыми мячами отметились нападающие Джанлука Скамакка (с пенальти), Камал Сулемана и полузащитник Марио Пашалич.
Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Скамакка – 27' 2:0 Сулемана – 77' 3:0 Пашалич – 85'
«Они хорошо проявили себя в решающие моменты матча. В игре бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. Мы все их приняли неправильно, а они все — правильно. Нам нужно быть внимательными к таким моментам, быть более бдительными, решительными и рассудительными», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».
66-летний Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус» в октябре 2025 года.
