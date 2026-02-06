Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Спаллетти прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Аталанты» в Кубке Италии со счётом 0:3

Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о поражении от «Аталанты» в матче 1/4 финала Кубка Италии со счётом 0:3. В составе «Аталанты» забитыми мячами отметились нападающие Джанлука Скамакка (с пенальти), Камал Сулемана и полузащитник Марио Пашалич.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Скамакка – 27'     2:0 Сулемана – 77'     3:0 Пашалич – 85'    

«Они хорошо проявили себя в решающие моменты матча. В игре бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. Мы все их приняли неправильно, а они все — правильно. Нам нужно быть внимательными к таким моментам, быть более бдительными, решительными и рассудительными», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».

66-летний Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус» в октябре 2025 года.

