Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Иванов: клуб делает выбор в пользу Козлова не просто так, он будет играть

Экс-игрок ЦСКА Иванов: клуб делает выбор в пользу Козлова не просто так, он будет играть
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов высказался о возможном переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в армейский клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера составит около € 1 млн.

«Если ЦСКА берёт Козлова, то команда и тренер рассчитывают на него. Тут многое зависит от самого игрока, как он попадёт в игру армейцев. Но всё это Данила может показать уже на сборах и в первых матчах. ЦСКА делает выбор в пользу Козлова не просто так. Клуб понимает, для чего им нужен этот игрок. Думаю, Козлов будет играть в ЦСКА», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Бавария» отдала защитника, у ЦСКА и «Краснодара» будут новички. Трансферы и слухи дня
«Бавария» отдала защитника, у ЦСКА и «Краснодара» будут новички. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android