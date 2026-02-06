Экс-игрок ЦСКА Иванов: клуб делает выбор в пользу Козлова не просто так, он будет играть

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов высказался о возможном переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в армейский клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера составит около € 1 млн.

«Если ЦСКА берёт Козлова, то команда и тренер рассчитывают на него. Тут многое зависит от самого игрока, как он попадёт в игру армейцев. Но всё это Данила может показать уже на сборах и в первых матчах. ЦСКА делает выбор в пользу Козлова не просто так. Клуб понимает, для чего им нужен этот игрок. Думаю, Козлов будет играть в ЦСКА», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.