«Немножко надоедает». Аленичев оценил назначение Карседо в «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых. Ранее Карседо работал в кипрском «Пафосе».

«Это уже не только я говорю, многие специалисты говорят, что немножко надоедает, в том числе и спартаковским болельщикам, то, что меняют тренеров. Я не могу ответить, насколько положительным этот приход будет для «Спартака».

Давайте подождём, как они проведут подготовку ко второй части сезона, посмотрим на первые игры. После трёх-четырёх игр будет понимание, какой философии придерживается этот тренер и как команда в целом будет выглядеть функционально», — приводит слова Аленичева ТАСС.