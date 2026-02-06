Дркушич: в «Зените» из нападающих остались Соболев и Ерохин. Посмотрим, как клуб это решит

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о линии нападения команды Сергея Семака. В зимнее трансферное окно сине-бело-голубых покинули нападающие Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

«Ушли Лусиано и Кассьерра, это, конечно, потери. У нас остался один нападающий — Соболев, точнее два — ещё Саня Ерохин. Лусиано и Матео — хорошие игроки, много забивали, посмотрим, как клуб это решит», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.