Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев — о «Спартаке» в этом сезоне: о первом-втором месте в РПЛ можно забыть

Комментарии

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил, на что могут рассчитывать красно-белые по итогам текущего сезона Мир РПЛ. На зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице.

«Понятно, о чемпионстве, о первом-втором месте можно забыть, потому что всё понятно: борьба развернётся между «Краснодаром» и «Зенитом». Но попасть в тройку у «Спартака» будет шанс, если команда не будет терять очки в первую очередь против аутсайдеров, команд, которые находятся во второй восьмёрке. Если посмотреть статистику, то мы увидим, сколько «Спартак» уже потерял в первой части чемпионата против этих команд.

Конечно, против лидеров нужно играть с максимальной концентрацией, максимальной отдачей. Так оно и будет, в этом даже не сомневаюсь. Если будут положительные результаты и очковых потерь не будет именно против команд из второй восьмёрки, то «Спартак» в состоянии зацепиться за третье место», — приводит слова Аленичева ТАСС.

