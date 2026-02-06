Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Орлов оценил трансферную работу «Зенита» этой зимой

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о трансферной работе санкт-петербургского «Зенита». Клуб уже подписал бразильского хавбека Джона Джона и российского защитника Игоря Дивеева. А в ближайшее время, по данным СМИ, состав команды пополнит ещё колумбийский форвард Джон Дуран, который будет взят в аренду из саудовского «Аль-Насра».

«Мы видим, какая борьба идёт на трансферном рынке. Пока «Зенит» выглядит неплохо. Какой будет результат — никто не знает (улыбается). Но сейчас клуб [на трансферном рынке] выглядит неплохо. Замах очень сильный», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

