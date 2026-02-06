Скидки
Майкл Кэррик высказался об успешном старте во главе «Манчестер Юнайтед»


Комментарии

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился впечатлениями от успешного старта во главе клуба. При Кэррике команда одержала три победы.

«Честно говоря, в самом начале, когда мы так быстро начали играть, всё происходило шаг за шагом, поэтому я не заглядывал слишком далеко вперёд. Люди тогда говорили, что первые две игры были выдающимися, ожидали сложного старта, и в каком-то смысле это, возможно, помогло всей команде сосредоточиться и, если хотите, активизироваться перед обеими играми.

Я не заглядывал слишком далеко вперёд, я не мог себе этого позволить. Но, безусловно, со временем у нас появилось представление о том, как мы хотим выглядеть, когда приходим сюда, и, конечно, с тех пор, как мы здесь, это стало намного яснее, в каком направлении мы хотим двигаться и как хотим играть. Конечно, три победы были фантастическими по-разному, поэтому мы уверены, что у нас есть большой рост в команде и составе, и это происходит на хорошем начальном этапе», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Комментарии
