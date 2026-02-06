Геннадий Орлов раскрыл, как относится к Александру Бубнову

Опытный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об известном футбольном эксперте Александре Бубнове. Он отметил некоторые минусы своего коллеги. Но в то же время Орлов заявил, что ему нравится анализ Бубнова по футбольным моментам.

«Саша Бубнов — он очень такой… Мне нравится его анализ. Он своеобразный, у него много с речью и русским языком сложностей. Но то, как он разбирает футбол, мне очень нравится. Он очень справедлив в оценках. И он не просто угадывает — у него расчёт аналитический. Поэтому к его слову можно прислушиваться, и это хорошо», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».