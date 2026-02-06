Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов раскрыл, как относится к Александру Бубнову

Геннадий Орлов раскрыл, как относится к Александру Бубнову
Комментарии

Опытный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об известном футбольном эксперте Александре Бубнове. Он отметил некоторые минусы своего коллеги. Но в то же время Орлов заявил, что ему нравится анализ Бубнова по футбольным моментам.

«Саша Бубнов — он очень такой… Мне нравится его анализ. Он своеобразный, у него много с речью и русским языком сложностей. Но то, как он разбирает футбол, мне очень нравится. Он очень справедлив в оценках. И он не просто угадывает — у него расчёт аналитический. Поэтому к его слову можно прислушиваться, и это хорошо», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Александр Бубнов: «Зенит» ничем не рискует, приобретая бразильских футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android