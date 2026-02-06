Скидки
Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил зимнее трансферное окно для клуба

Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил зимнее трансферное окно для клуба
Комментарии

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк подвёл итоги зимнего трансферного окна.

«Мы подписали Конора Галлахера — качественного игрока для стартового состава. Конечно, ему нужно показывать результат, и никто не обещал ему место в основном составе, но мы подписали качественного игрока, а ещё молодого игрока на будущее. Думаю, если сравнивать с другими клубами Премьер-лиги, то это очень хорошо.

Я считаю, что наше положение неплохое. Мы пытались сделать больше, но по каким-то причинам это было невозможно. Я всё время говорил, что очень важно принимать правильные решения и сохранять спокойствие. Это должно касаться как краткосрочной, так и долгосрочной перспективы», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

