Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил зимнее трансферное окно для клуба

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк подвёл итоги зимнего трансферного окна.

«Мы подписали Конора Галлахера — качественного игрока для стартового состава. Конечно, ему нужно показывать результат, и никто не обещал ему место в основном составе, но мы подписали качественного игрока, а ещё молодого игрока на будущее. Думаю, если сравнивать с другими клубами Премьер-лиги, то это очень хорошо.

Я считаю, что наше положение неплохое. Мы пытались сделать больше, но по каким-то причинам это было невозможно. Я всё время говорил, что очень важно принимать правильные решения и сохранять спокойствие. Это должно касаться как краткосрочной, так и долгосрочной перспективы», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.