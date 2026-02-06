Скидки
Главная Футбол Новости

Василий Иванов: Чалов в Турции должен показать все свои сильные качества

Василий Иванов: Чалов в Турции должен показать все свои сильные качества
Комментарии

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Василий Иванов прокомментировал переход бывшего форварда красно-синих Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор».

«Фёдор должен показать в Турции все свои сильные качества. Чемпионат там сильный. Переход в новый клуб даст ему эмоции. Фёдор сам хочет доказать, что заслуживает играть в составе. Думаю, у него всё будет хорошо», — сказал Василий Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За полтора года в ПАОКе Фёдор Чалов сыграл в 64 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

