Василий Иванов: Чалов в Турции должен показать все свои сильные качества

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Василий Иванов прокомментировал переход бывшего форварда красно-синих Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор».

«Фёдор должен показать в Турции все свои сильные качества. Чемпионат там сильный. Переход в новый клуб даст ему эмоции. Фёдор сам хочет доказать, что заслуживает играть в составе. Думаю, у него всё будет хорошо», — сказал Василий Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За полтора года в ПАОКе Фёдор Чалов сыграл в 64 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.