Тихонов: Батракову и Кисляку нужно уезжать в Европу при первой возможности

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов выразил мнение, когда талантливым полузащитникам ЦСКА и «Локомотива» Матвею Кисляку и Алексею Батракову соответственно стоит попробовать свои силы в европейских чемпионатах.

«Я думаю, что Алексею Батракову и Матвею Кисляку стоит при первой возможности перебираться в европейские клубы и принимать любые предложения. Я понимаю, что можно вариться в нашем чемпионате, добиваться определённых результатов, чувствовать себя большой звездой, но всё-таки. С одной стороны, можно сказать, что рано, ведь они только начали играть, только засветились. Посмотрите на Арсена Захаряна, тоже был у нас звездой, там — травмы, непонятно, хочет ли «Реал Сосьедад» отдавать его в аренду. Здесь двоякое впечатление. Вы вроде бы только начали играть, о вас начали говорить.

Вы покажете определённый результат, но это в России. Там всё другое. Здесь вас любят, лелеют, обожает пресса, носят на руках. Там такого не будет. Поэтому если ребята готовы, то надо ехать. Если есть сомнения, то нужно доказывать здесь, играть. Они сыграли только год-полтора на таком уровне. А если сыграешь три-четыре года, то станешь настоящей звездой. Мы понимаем, что некоторые «выстреливают», здорово играют, а потом уходят в тень. Я считаю, что уезжать нужно. Но если ты психологически готов к этому лично», — приводит слова Тихонова ТАСС.

