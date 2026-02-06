Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил работу Майкла Кэррика в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о работа Майкла Кэррика, временно возглавившего «Манчестер Юнайтед». Команды встретятся завтра, 7 февраля.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что вы думаете о работе Майкла Кэррика в «Манчестер Юнайтед» на данный момент?
— Да, я думаю, он отлично начал. Кажется, у команды немного прибавилось энергии. Думаю, некоторые игроки находятся в хорошей форме. Мы знаем, какие угрозы они представляли раньше, как Брайан Мбемо, Амад [Диалло], Кунья и Бруну Фернандеш, он заставляет эту команду работать. Он делал это последние, не знаю, четыре или пять лет. Это было невероятно. Это угроза, это вызов, но мы с нетерпением ждём этого, — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

