«Неуправляемый». Орлов высказался о сложном характере Дурана, который переходит в «Зенит»

Опытный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о сложном характере колумбийского форварда Джона Дурана, который в ближайшее время, по данным СМИ, пополнит состав «Зенита».

«Дуран очень непростой. Ему 22 года, и он уже зарекомендовал себя как человек с разными взглядами и на то, и на это. Неуправляемый. Как и всех талантливых людей, его очень сложно направить в нужное русло. Но у нас есть Барриос. Считаю, что он будет персональным психологом Дурана. Он будет как отец, постарше. Тем более Барриос в своё время входил в десятку лучших опорников в мире! Сейчас, конечно, годы прошли, есть недостатки. Но всё равно ведущий игрок. И второй капитан после Дугласа Сантоса», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».