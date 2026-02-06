Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дисквалификация Мойзеса на Зимнем Кубке РПЛ отменена

Дисквалификация Мойзеса на Зимнем Кубке РПЛ отменена
Комментарии

Дисквалификация защитника московского ЦСКА Мойзеса после удаления в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (2:2, 5:4 пен.) была отменена. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
5 : 4
Краснодар
Краснодар
1:0 Гонду – 10'     2:0 Круговой – 37'     2:1 Кобнан – 54'     2:2 Гусейнов – 85'    
Удаления: Мойзес – 57' / Жубал – 38', Садчиков – 65'

«Решение принято с учётом товарищеского статуса турнира и мнений остальных клубов-участников. В связи с этим Мойзес может участвовать в ближайшем матче ЦСКА в Кубке против «Динамо».

Согласно регламенту Зимнего Кубка РПЛ — 2026, оргкомитет турнира применяет санкции к участникам в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС и УЕФА, но за исключением случаев, когда футболист удалён с правом замены (вторая жёлтая карточка в матче, прямая красная карточка за лишение явной возможности забить гол). Таким образом, удалённые в 1-м туре за вторые предупреждения Максим Осипенко («Динамо»), Жубал, Степан Садчиков (оба – «Краснодар») могут сыграть во 2-м туре», — написано в сообщении.

Материалы по теме
Огненный матч ЦСКА и «Краснодара»! Четыре гола, три удаления и серия пенальти. Видео
Огненный матч ЦСКА и «Краснодара»! Четыре гола, три удаления и серия пенальти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android