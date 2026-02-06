Дисквалификация Мойзеса на Зимнем Кубке РПЛ отменена

Дисквалификация защитника московского ЦСКА Мойзеса после удаления в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (2:2, 5:4 пен.) была отменена. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.

«Решение принято с учётом товарищеского статуса турнира и мнений остальных клубов-участников. В связи с этим Мойзес может участвовать в ближайшем матче ЦСКА в Кубке против «Динамо».

Согласно регламенту Зимнего Кубка РПЛ — 2026, оргкомитет турнира применяет санкции к участникам в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС и УЕФА, но за исключением случаев, когда футболист удалён с правом замены (вторая жёлтая карточка в матче, прямая красная карточка за лишение явной возможности забить гол). Таким образом, удалённые в 1-м туре за вторые предупреждения Максим Осипенко («Динамо»), Жубал, Степан Садчиков (оба – «Краснодар») могут сыграть во 2-м туре», — написано в сообщении.