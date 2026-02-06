Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Аленичев отреагировал на заявление главы ФИФА Инфантино о возможном допуске россиян

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«По крайней мере, это приятная новость, что Инфантино заговорил об этом, но, как говорится, не нужно впадать в эйфорию, потому что это всего лишь слова.

Но я человек с оптимизмом и верю в то, что если слова не врут, то на 99% в следующем году российские клубы будут участвовать в международном турнире», — приводит слова Аленичева ТАСС.

