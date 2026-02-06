Скидки
Орлов отметил важный плюс Джона Джона на фоне Клаудиньо

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов подчеркнул важный плюс новичка «Зенита» Джона Джона — это внушительные физические данные. Рост Джона Джона — 178 сантиметров, при этом бразилец достаточно коренастый, крепко стоит на ногах.

«Бубнов обратил внимание на физические данные Джона Джона. Потому что тот же Клаудиньо был у нас миниатюрный, Малком такой же. Но в центре поля надо уметь ставить корпус, чтобы от тебя отлетали», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

28 января «Зенит» официально объявил о переходе из бразильского «Ред Булл Брагантино» 23-летнего хавбека Джона Джона. 3 февраля футболист принял участие в матче межсезонного турнира Winline Зимний Кубок РПЛ с московским «Динамо» и отметился результативной передачей.

