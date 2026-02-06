Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тороп: очень хорошо отношусь к Дивееву, поэтому сильно расстроился из-за его ухода из ЦСКА

Комментарии

Вратарь московского ПФК ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал переход защитника Игоря Дивеева из стана армейцев в санкт-петербургский «Зенит». Дивеев присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиано Гонду — он пополнил состав ЦСКА.

«К Дивею я очень хорошо отношусь — честно, я очень сильно расстроился его уходу. Он хороший игрок, защитник. Это футбол, его решение, решение руководства. Это нужно уважать. А я, конечно, удивился», — сказал Владислав Тороп в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

