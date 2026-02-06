Скидки
Вячеслав Малафеев оценил ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил текущую ситуацию вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года. В декабре 2025‑го российский голкипер отразил четыре удара в послематчевой серии 11‑метровых в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». На прошлой неделе Сафонов отбил удар нападающего «Страсбура» Хоакина Паничелли с пенальти в игре Лиги 1.

«Я не видел матчи, но слышал про пенальти. Это уже определённая такая закономерность, не тенденция даже, что может только радовать всех любителей российского футбола. Что касается ситуации Матвея в клубе, то сейчас лучше, чем было до этого. Чем больше ты доказываешь болельщикам, руководству и тренерам, что можешь быть первым номером, тем сложнее тебя подвинуть.

Тут всё будет зависеть от него. Держать место основного вратаря всегда сложнее, знаю это по опыту, всё-таки больше стресса, давления и напряжённости. Тем более когда играешь в таких серьёзных клубах. Сейчас ситуация у него намного лучше, чем была ранее», — приводит слова Малафеева ТАСС.

