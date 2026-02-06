«Очень противненькая история». Орлов — о переходе Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о переходе аргентинского нападающего Лусиано Гонду из санкт-петербургского «Зенита» в московский ПФК ЦСКА.

«Это миграция игроков. Никто не обидел Лусиано, он пошёл на хорошие деньги в ЦСКА. Так получилось, так бывает, к этому надо спокойно относиться. Не упрекать же кого-то… Пожелаем успехов Лусиано. «Зенит» открыл для него российский рынок. И, конечно, история очень противненькая… Потому что Лусиано будет играть против «Зенита» и может нам забить. Однако пусть победит сильнейший!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».