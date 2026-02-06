Олег Василенко оценил игру «Факела» в контрольном матче с «Сочи»

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко высказался о контрольном матче с «Сочи» (2:2).
«По поводу игры — мы довольны, как парни её провели: и по самоотдаче, по темпу игры, и по моментам, которые создавали. Мы создали больше моментов, на мой взгляд, было 11 голевых эпизодов и даже предголевых, где нужно было реализовывать в забитые мячи. Не всё получилось, связано это, наверное, с утомлением больше, но всё равно старались», — сказал Василенко в интервью клубной пресс-службе.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Факел» возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari. Команда заработала 48 очков за 21 игру.
