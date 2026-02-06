Отец Мбаппе: у нас не было «проекта Килиана», я не просыпался ради него в шесть утра

Уилфрид Мбаппе, отец нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе, рассказал, что не зацикливался на том, чтобы сделать из сына успешного футболиста.

«Что такое «проект Мбаппе»? Это отец, который сопровождает своего сына везде. Во сне, в деятельности, в профессии. Но мы этого не делаем. Я не вставал в шесть утра, чтобы делать с ним пробежки по полю, я не проводил дополнительных тренировок ради него. Я всего этого не делал. Иной раз я встречал своих родственников, и они говорили: «Мы делаем всё то же самое!» Ну да. Стоят в джинсах, со свистком в руках, в рубашках, заставляют детей делать пробежки по полю, нервничают. Но я-то ничем таким не занимался. Мне было весело, когда Килиан был маленьким, ну а затем, когда он решил, что станет футболистом, к делу пришлось отнестись чуть серьёзнее. Есть ведь и другая сторона. Не каждый станет лучшим, как бы ни старался. Я часто слышу о «проекте Мбаппе», но ничего такого никогда не было», — приводит слова Мбаппе-старшего RMC Sport.