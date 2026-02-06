Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Динамо»: составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ

Комментарии

Сегодня, 6 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московскими ЦСКА и «Динамо». Эта игра, как и весь турнир, пройдёт в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Баринов, Алвес, Обляков, Гаич, Кармо, Лусиано, Попович.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Маричаль, Касерес, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Бителло, Миранчук, Фомин, Бабаев, Тюкавин.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

ЦСКА после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке, имея в активе 21 очко. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

