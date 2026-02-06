Скидки
Вингер «Реала» Родриго опубликовал детское фото с Неймаром

Фланговый нападающий «Реала» Родриго Гоэс опубликовал детское фото с другим известным бразильским футболистом Неймаром, который сейчас выступает за «Сантос». Таким образом Родриго поздравил Неймара с днём рождения — 5 февраля экс-нападающему «ПСЖ» и «Барселоны» исполнилось 34 года.

«С днём рождения, идол!» — подписал Родриго фотографию с Неймаром в соцсетях.

Фото: Соцсети

В сезоне-2025 Неймар провёл за «Сантос» 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре ассиста. Бразилец планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года, о чём неоднократно упоминалось в СМИ.

Родриго в нынешнем сезоне провёл за «Реал» 26 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач.

