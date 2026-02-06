Скидки
Футбол

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвёл итоги второго зимнего сбора

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвёл итоги второго зимнего сбора
Комментарии

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко оценил второй зимний учебно-тренировочный сбор команды.

«За этот сбор всё выполнить не удалось, потому что погода внесла свои корректировки. У нас выпало четыре тренировочных дня — это восемь тренировок. Но мы постарались компенсировать эту работу. Понятно, что на поле мы не сможем её компенсировать, но тем не менее мы за те дни, когда выходили на поле, приблизились к той интенсивности, к той работе с мячом, которую нам бы хотелось. Но назад уже времени не отмотать. Мы эту работу перенесём на третий сбор, там продолжим это делать», — сказал Василенко в интервью клубной пресс-службе.

«Факел» возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari. Команда заработала 48 очков за 21 игру.

Комментарии
