Златан Ибрагимович пронёс факел зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане

Сегодня, 6 февраля, Златан Ибрагимович, советник президента «Милана» Паоло Скарони, пронёс факел зимних Олимпийских игр 2026 года.

Фото: Пресс-служба зимних Олимпийских игр 2026 года

Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023-го. Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились, например: Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр пройдёт 22 февраля на исторической «Арена ди Верона» в Вероне.