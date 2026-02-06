Тренер вратарей «Зенита» высказался о состоянии голкиперов команды

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался о состоянии голкиперов петербургской команды на зимних сборах сезона-2025/2026.

— Юрий Владимирович, середина сборов позади, и это повод поговорить о том, как готовятся вратари к возобновлению сезона.

— Вратари производят приятные впечатления, по крайней мере, на наш тренерский штаб. Стараемся равномерно распределить игровую нагрузку по всем ребятам. То же самое касается и тренировочного процесса — мы дозируем нагрузки, поэтому все работают в равных условиях. Понятно, что кто-то в чуть лучшей форме приехал на первый сбор, особенно это было заметно в первые дни, но в принципе все находятся в оптимальном состоянии. Сейчас оно уже практически выровнялось у всех, поэтому все в боевой готовности, с настроем тренируются и играют, — приводит слова Жевнова официальный сайт «Зенита».