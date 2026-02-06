Бензема ответил, почему не попрощался с «Аль-Иттихадом», уходя из клуба

Новый нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема ответил на вопрос о своём уходе из «Аль-Иттихада». Француз не попрощался со своей бывшей командой после ухода.

— Почему вы ушли из «Аль-Иттихада»?

— Давайте поговорим только о матче. Я в восторге от новой команды и этого клуба [«Аль-Хиляля»].

— Почему вы не попрощались с «Аль-Иттихадом»?

— Спросите их… Спросите об этом игроков «Аль-Иттихада», — цитирует Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее СМИ утверждали, что француз отказался от предложенного «Аль-Иттихадом» нового контракта. Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года. В текущем сезоне в его активе 16 забитых мячей в 21 матче за клуб во всех соревнованиях.