Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема ответил, почему не попрощался с «Аль-Иттихадом», уходя из клуба

Бензема ответил, почему не попрощался с «Аль-Иттихадом», уходя из клуба
Комментарии

Новый нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема ответил на вопрос о своём уходе из «Аль-Иттихада». Француз не попрощался со своей бывшей командой после ухода.

— Почему вы ушли из «Аль-Иттихада»?
— Давайте поговорим только о матче. Я в восторге от новой команды и этого клуба [«Аль-Хиляля»].

— Почему вы не попрощались с «Аль-Иттихадом»?
— Спросите их… Спросите об этом игроков «Аль-Иттихада», — цитирует Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее СМИ утверждали, что француз отказался от предложенного «Аль-Иттихадом» нового контракта. Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года. В текущем сезоне в его активе 16 забитых мячей в 21 матче за клуб во всех соревнованиях.

Материалы по теме
Бензема тепло поприветствовали в «Аль-Хиляле». Видео
Истории
Бензема тепло поприветствовали в «Аль-Хиляле». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android