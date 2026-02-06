Скидки
Тренер вратарей «Зенита» высказался о работе голкиперов на зимних сборах

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался о работе голкиперов на зимних сборах сине-бело-голубых. Он отметил, что на втором сборе стало больше работы с мячом и непосредственно в воротах.

— Первый сбор был втягивающим. Как изменились тренировки для вратарей на втором сборе?
— Больше стало работы с мячом, больше упражнений на реакцию, на быстроту. Если первый сбор, как вы правильно заметили, был втягивающим — больше упражнений на выносливость, на силу, то сейчас уже вектор чуть-чуть поменялся. Сейчас наша работа больше похожа на ту, что мы делаем в сезоне, — приводит слова Жевнова официальный сайт «Зенита».

