«Преступное отношение к коллеге». Орлов вспомнил стык Веллитона с Акинфеевым

«Преступное отношение к коллеге». Орлов вспомнил стык Веллитона с Акинфеевым
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов вспомнил жёсткий стык бывшего форварда «Спартака» Веллитона и голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева. В 2011 году по ходу московского дерби бразилец умышленно пошёл в жёсткий стык с вратарём. В результате столкновения Акинфеев получил разрыв крестообразной связки.

«Веллитон по голове как-то ударил Акинфеева. Я же сам футболист был. Когда ты идёшь в такой момент, там ещё и голова вратаря… Смягчи ногу, расслабь её. А ты не смягчил. Значит, ты… Это преступное отношение к твоему коллеге! Травма-то Акинфеева могла быть ещё сложнее. Веллитон же мог ногой руководить, дать себе сигнал из головы: «Расслабь ногу». Это же моментально происходит. Ты ударишь вратаря, но не сильно», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

