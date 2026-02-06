«Порвут в клочья». Бубнов предложил необычного соперника для сборной России по футболу

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил провести товарищеский матч между сборной России и сборной легионеров клубов Мир РПЛ. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с февраля 2022-го.

«Предлагаю такой вариант: чтобы определить возможности нашей сборной и её потенциал, все дела… Я предлагаю, может, даже один тур сместить, если легионеры куда-нибудь поедут. И где-нибудь, не знаю, в Волгограде или в «Балтике», чтоб стадион битком был забит, сделать игру между сборной легионеров и нашей сборной.

Порвут в клочья легионеры, если их не купят, если по-настоящему будут играть. Понимаешь? Порвут, шансов никаких нет», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».