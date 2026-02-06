Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Порвут в клочья». Бубнов предложил необычного соперника для сборной России по футболу

«Порвут в клочья». Бубнов предложил необычного соперника для сборной России по футболу
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил провести товарищеский матч между сборной России и сборной легионеров клубов Мир РПЛ. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с февраля 2022-го.

«Предлагаю такой вариант: чтобы определить возможности нашей сборной и её потенциал, все дела… Я предлагаю, может, даже один тур сместить, если легионеры куда-нибудь поедут. И где-нибудь, не знаю, в Волгограде или в «Балтике», чтоб стадион битком был забит, сделать игру между сборной легионеров и нашей сборной.

Порвут в клочья легионеры, если их не купят, если по-настоящему будут играть. Понимаешь? Порвут, шансов никаких нет», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов: зарабатывать на продажах игроков — не путь «Зенита». Им бабки девать некуда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android