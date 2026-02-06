Скидки
Серж Гнабри выступил с заявлением после продления контракта с «Баварией»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри выступил с заявлением после пролонгации контракта с мюнхенским клубом. Стороны заключили новый договор до 2028 года.

«Для меня всегда было честью играть за «Баварию». Продолжение этого пути ещё на несколько лет — это момент гордости для меня и моей семьи. Спасибо за поддержку на протяжении многих лет!» — написал Гнабри в соцсетях.

Напомним, в «Баварии» Серж Гнабри играет с 2017 года, перейдя в команду из бременского «Вердера». За всё время в мюнхенском клубе он провёл 311 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 69 результативных передач. В прессе появлялась информация, что заработная плата футболиста по новому контракту составит € 15-16 млн в год.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл 26 встреч за клуб во всех турнирах, набрав 7+8 по системе «гол+пас».

«Бавария» объявила о продлении контракта с Сержем Гнабри до 2028 года
