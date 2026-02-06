В «Зените» высказались о распределении игрового времени между вратарями

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов ответил на вопрос о распределении игрового времени между голкиперами. Сейчас вместе с санкт-петербургской командой на зимних сборах находятся четыре голкипера: Евгений Латышонок, Денис Адамов, Богдан Москвичев и Михаил Кержаков. Каждый из них получает игровую практику в товарищеских матчах.

— Играют вратари пока поровну. Сохранится ли эта тенденция в ближайших матчах турнира?

— Скорее всего, да, если не будет никакого форс-мажора. А на заключительном сборе, я думаю, кто-то сыграет чуть больше, а кто-то — чуть меньше, — приводит слова Жевнова официальный сайт «Зенита».