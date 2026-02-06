Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» высказались о распределении игрового времени между вратарями

В «Зените» высказались о распределении игрового времени между вратарями
Комментарии

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов ответил на вопрос о распределении игрового времени между голкиперами. Сейчас вместе с санкт-петербургской командой на зимних сборах находятся четыре голкипера: Евгений Латышонок, Денис Адамов, Богдан Москвичев и Михаил Кержаков. Каждый из них получает игровую практику в товарищеских матчах.

— Играют вратари пока поровну. Сохранится ли эта тенденция в ближайших матчах турнира?
— Скорее всего, да, если не будет никакого форс-мажора. А на заключительном сборе, я думаю, кто-то сыграет чуть больше, а кто-то — чуть меньше, — приводит слова Жевнова официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Тренер вратарей «Зенита» высказался о состоянии голкиперов команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android