Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов ответил, как Мостовой и Глушенков будут конкурировать с новыми легионерами «Зенита»

Орлов ответил, как Мостовой и Глушенков будут конкурировать с новыми легионерами «Зенита»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил, как российские атакующие футболисты «Зенита» — Андрей Мостовой и Максим Глушенков — будут конкурировать с новыми иностранными звёздами команды.

— Не считаете ли вы, что с приходом Джона Джона и Джона Дурана в «Зенит» сядет в глубокий запас Мостовой? А Глушенков будет попадать в состав через раз. Это бомба замедленного действия?
— Чего сейчас думать?! Кто будет сильнее, тот и будет в основном составе. Это профессиональное решение вопроса. Тренер будет ставить того, кто лучше, чтобы добиться результата и успеха. А кто сядет на лавку, кто не сядет — чего сейчас об этом думать? Тот же Мостовой понимает, что новички — это ему конкуренция и что он должен бороться, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов отметил важный плюс Джона Джона на фоне Клаудиньо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android