Орлов ответил, как Мостовой и Глушенков будут конкурировать с новыми легионерами «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил, как российские атакующие футболисты «Зенита» — Андрей Мостовой и Максим Глушенков — будут конкурировать с новыми иностранными звёздами команды.

— Не считаете ли вы, что с приходом Джона Джона и Джона Дурана в «Зенит» сядет в глубокий запас Мостовой? А Глушенков будет попадать в состав через раз. Это бомба замедленного действия?

— Чего сейчас думать?! Кто будет сильнее, тот и будет в основном составе. Это профессиональное решение вопроса. Тренер будет ставить того, кто лучше, чтобы добиться результата и успеха. А кто сядет на лавку, кто не сядет — чего сейчас об этом думать? Тот же Мостовой понимает, что новички — это ему конкуренция и что он должен бороться, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».