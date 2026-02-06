Росеньор: скоро Палмер будет в такой форме, что сможет играть каждую минуту каждого матча

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался о форме полузащитника Коула Палмера.

«Коул полностью проникся процессом и показал себя великолепно. Он хочет играть каждую минуту каждого матча. Мы знаем, какой он игрок и какой у него характер, но он также взрослеет как личность. Он понимает более широкую перспективу, а именно своей карьеры.

Я также прекрасно понимаю, что ребята играли на клубном чемпионате мира и провели лето без перерыва. Затем они сыграли так много матчей, наш график был сумасшедшим, и впереди чемпионат мира и международные матчи. Я хочу убедиться, что процесс обеспечения благополучия этих игроков и их карьеры проходит правильно.

Это работа день за днём. Важно убедиться, что он чувствует себя хорошо, что он может вносить свой вклад в команду так, как хочет. Мы будем продолжать работать над этим. Я уверен, что очень скоро он будет в такой форме, что сможет играть каждую минуту каждого матча, и я буду очень счастлив.

Нет временных рамок, которые означали бы, что он будет идеален через один, два или три месяца. Мы работаем с ним от матча к матчу, и мы должны продолжать работать с ним и некоторыми другими нашими игроками именно так. Хочется, чтобы все игроки были на 100% готовы к матчу на 100% времени. Этого не произойдёт, не только с Коулом, но и с каждым игроком, особенно учитывая наш график. Я стараюсь выжать максимум из него и из команды одновременно. Кроме того, я учитываю, надеюсь, множество игр, которые нам ещё предстоит сыграть в многочисленных соревнованиях, чтобы убедиться, что мы останемся очень, очень сильными к апрелю и маю. Это влияет на мои решения», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».