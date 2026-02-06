Матч Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Динамо» посетили представители «Локомотива» и «Спартака»

Игру Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Динамо» посетили представители московских «Локомотива» и «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале, опубликовав соответствующие видеоролики. Так, на игру между армейцами и бело-голубыми пришли Артём Ребров из «Спартака», а также Сергей Пиняев и Артём Карпукас из «Локомотива».

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал московский «Спартак», в 2025-м победителем стал санкт-петербургский «Зенит».

В первом матче Зимнего Кубка РПЛ — 2026 «Динамо» проиграло «Зениту» со счётом 1:2. ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (2:2, 5:4 пен.).