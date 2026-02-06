«Краснодар» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 19:15 мск

Сегодня, 6 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:15 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир 06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК Краснодар Краснодар Не начался Зенит Санкт-Петербург

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».