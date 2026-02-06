Источник: Окслейд-Чемберлен прошёл тренерскую стажировку в «Арсенале»

Английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен прошёл тренерскую стажировку в лондонском «Арсенале». Он обучался в штабе Микеля Артеты. Испанец хочет, чтобы Алекс присоединился к тренерскому штабу «канониров» по завершении игровой карьеры. Об этом сообщает инсайдер Исаан Хан в своих соцсетях.

Отмечается, что Артета хочет найти новых ассистентов для своего штаба в связи с тем, что многие его бывшие помощники начали самостоятельную карьеру.

Последним клубом Окслейд-Чемберлена был турецкий «Бешикташ». С августа 2025 года Алекс находится в статусе свободного агента. Сейчас СМИ активно пишут, что футболист перейдёт в «Селтик». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет € 1,5 млн.