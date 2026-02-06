Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Окслейд-Чемберлен прошёл тренерскую стажировку в «Арсенале»

Источник: Окслейд-Чемберлен прошёл тренерскую стажировку в «Арсенале»
Комментарии

Английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен прошёл тренерскую стажировку в лондонском «Арсенале». Он обучался в штабе Микеля Артеты. Испанец хочет, чтобы Алекс присоединился к тренерскому штабу «канониров» по завершении игровой карьеры. Об этом сообщает инсайдер Исаан Хан в своих соцсетях.

Отмечается, что Артета хочет найти новых ассистентов для своего штаба в связи с тем, что многие его бывшие помощники начали самостоятельную карьеру.

Последним клубом Окслейд-Чемберлена был турецкий «Бешикташ». С августа 2025 года Алекс находится в статусе свободного агента. Сейчас СМИ активно пишут, что футболист перейдёт в «Селтик». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Арсеналом» за Леона Горецку — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android