Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё очень близко». Челестини — о трансфере Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

«Всё очень близко». Челестини — о трансфере Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможном переходе в клуб полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара». Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера составит около € 1 млн.

— Козлов присоединится к ЦСКА?
— Мне не нравится говорить об игроках, которые пока не с нами. Но мне кажется, что всё очень близко. Этот игрок даст нам ещё один вариант в центре поля. Поэтому очень важно иметь талантливых русских игроков в обойме. Клуб провёл отличную работу, чтобы получить такого игрока, как Козлов», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Данила Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
«Бавария» отдала защитника, у ЦСКА и «Краснодара» будут новички. Трансферы и слухи дня
«Бавария» отдала защитника, у ЦСКА и «Краснодара» будут новички. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android