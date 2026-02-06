«Оренбург» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Бунёдкором»

Сегодня, 6 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Оренбург» и узбекистанский «Бунёдкор». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Поройков, Паласиос, Ценов, Ведерников, Квеквескири, Ду Кейрос, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Савельев.

Ранее в связи с неблагоприятными погодными условиями в Белеке был отменён контрольный матч «Оренбурга» с тульским «Арсеналом». Встреча должна была пройти сегодня, 6 февраля, в 11:00 мск.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Бунёдкор» завершил сезон-2025 чемпионата Узбекистана на пятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 49 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).