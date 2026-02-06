Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Бунёдкором»

«Оренбург» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Бунёдкором»
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Оренбург» и узбекистанский «Бунёдкор». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Перерыв
2 : 0
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Томпсон – 7'     2:0 Томпсон – 32'    

Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Поройков, Паласиос, Ценов, Ведерников, Квеквескири, Ду Кейрос, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Савельев.

Ранее в связи с неблагоприятными погодными условиями в Белеке был отменён контрольный матч «Оренбурга» с тульским «Арсеналом». Встреча должна была пройти сегодня, 6 февраля, в 11:00 мск.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Бунёдкор» завершил сезон-2025 чемпионата Узбекистана на пятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 49 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).

Материалы по теме
«Оренбург» сыграл вничью с боснийским «Борацем» в матче на зимних сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android