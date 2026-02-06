Скидки
Главная Футбол Новости

Тихонов заявил, что слова главы ФИФА Инфантино не гарантируют допуск России

Тихонов заявил, что слова главы ФИФА Инфантино не гарантируют допуск России
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Тихонов прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«По крайней мере, это приятная новость, что Инфантино заговорил об этом, но, как говорится, не нужно впадать в эйфорию, потому что это всего лишь слова. Но я человек с оптимизмом и верю в то, что если слова не врут, то на 99% в следующем году российские клубы будут участвовать в международном турнире», — приводит слова Тихонова ТАСС.

