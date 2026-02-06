Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сыграет с «Атлетико» Мадрид в полуфинале Кубка Испании

«Барселона» сыграет с «Атлетико» Мадрид в полуфинале Кубка Испании
Комментарии

Прошла жеребьёвка 1/2 финала Кубка Испании сезона-2025/2026.

Пары 1/2 финала Кубка Испании:

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»;
«Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад».

Первые матчи пройдут в период с 10 по 12 февраля, ответные — с 3 по 5 марта. Финал состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье в апреле.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 д. вр. «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.

Материалы по теме
Убрали «Реал» и не дожали «Барсу»! «Альбасете» был в шаге от новой сенсации в Кубке
Убрали «Реал» и не дожали «Барсу»! «Альбасете» был в шаге от новой сенсации в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android