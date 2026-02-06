«Барселона» сыграет с «Атлетико» Мадрид в полуфинале Кубка Испании

Прошла жеребьёвка 1/2 финала Кубка Испании сезона-2025/2026.

Пары 1/2 финала Кубка Испании:

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»;

«Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад».

Первые матчи пройдут в период с 10 по 12 февраля, ответные — с 3 по 5 марта. Финал состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье в апреле.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 д. вр. «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.